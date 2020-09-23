Samsung Galaxy S20 Fan Edition оценен в 50 тысяч рублей

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition, который оценен в 49 990 рублей. Новинку оснастили фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68. Смартфон будет доступен для покупки с 9 октября в шести расцветках, а бонусом предзаказа выступит беспроводная зарядка EP-P5200.