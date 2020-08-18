Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит много ярких расцветок

Сетевые источники опубликовали рендер смартфона Samsung Galaxy S20 Fan Edition, который еще не был представлен официально. Изображение интересно не дизайном устройства, который уже был раскрыт, а обилием расцветок. По словам источника, на рендере изображены даже не все цветовые варианты.

Предыдущие слухи прочили смартфону версию на процессоре Snapdrago 865, 128 ГБ флеш-памяти, дисплей Infinity-O с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 12, 12 и 8 Мп, а также поддержку мобильных сетей пятого поколения.