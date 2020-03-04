Samsung Galaxy S20 Ultra испытали на прочность. Видео

Современные флагманы в основном оснащают задней панелью из стекла, которое при падения обычно получает сильные повреждения. Samsung Galaxy S20 Ultra в этом смысле не является исключением, однако журналисты издания CNet решили устроить дроп-тест новенького флагмана Samsung. Результат оказался предсказуем – стекло потрескалось с обеих сторон, при том что на дисплей была наклеена защитная пленка. А вот камера не пострадала, что должно радовать. Напомним, что топовый камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra появится в российской рознице 13 марта по цене в 99 990 рублей.