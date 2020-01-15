Samsung Galaxy S20 Ultra получит до 16 ГБ ОЗУ и 108 МП камеру

До запуска Samsung Galaxy S20 осталось менее месяца. Мы уже знаем, что смартфон получит дисплей с частотой 120 Гц и несколько вариантов исполнения.

Топовая модель Ultra может получить до 16 ГБ оперативной памяти - столько же, сколько у настольного игрового ПК. Кроме того, основную камеру оснастят сумасшедшим датчиком изображения Samsung на 108 МП. Основной датчик будет работать в паре с 48 МП датчиком с 10 - кратным оптическим зумом и 12 МП сверхшироким шутером. Также предполагается до 512 ГБ памяти и слот для microSD, которая расширит хранилище до 1 ТБ.

Питать смартфон будет большая батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 45 Вт и способна зарядить смартфон от 0 % до 100 % за 74 минуты. Линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля.