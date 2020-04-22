Samsung Galaxy S20 Ultra снимает не очень хорошо

Совсем недавно компания Samsung официально представила свой новый флагман, сделав упор на возможности камеры устройства. Это весьма понятное решение со стороны компании, так как привлекать внимание каким-то иным путём у компании явно не выйдет. Однако оказалось, что в плане фотографии смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra не такой уж и хороший, так как в рейтинге студии DxOMark устройство заняло всего седьмое место. Обычно новые флагманы с действительно хорошей камерой снимают так хорошо, что им сразу ставят первое или максимум третье место, тогда как в случае с этим гаджетом пользователь получает не очень уж и высокое качество фотографии. Видимо, флагман оказался не настолько привлекательным, как хотелось бы производителю гаджета.