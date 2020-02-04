Samsung Galaxy S20 будет продаваться на процессоре Snapdragon 865

Компания Samsung, обычно выпускает две версии флагманов: с процессором Exynos и с процессорами Snapdragon для некоторых стран.

В Южной Корее новые флагманы семейства Samsung Galaxy S20 получат процессоры Snapdragon 865, хотя обычно в этой стране в комплектации идет Exynos.

В Geekbench появились три модели с номерами SM-G981 Galaxy S20, SM-G986 Galaxy S20+ и SM-G988 Galaxy S20 Ultra. Все три модели семейства Galaxy S20 на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Официальной информации пока что нет.