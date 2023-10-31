Samsung Galaxy S20 обновят до Android 14

Компания Samsung опубликовала перечень смартфонов, которые получат обновление до фирменной оболочки One UI 6 на базе операционной системы Android 14. В списке оказалось более 20 моделей, включая флагманы линейки Galaxy S20 и Note20, а также модели Galaxy A53 и A54. Очевидно, что перечень неполный и позже он будет дополнен.

Напомним, что выпущенный в феврале 2020 года Samsung Galaxy S20 оснащается 6,2-дюймовым SuperAMOLED-экраном с разрешением Quad HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, 7-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 12-Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизатором, а также камерой 3D ToF.
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