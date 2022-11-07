Samsung Galaxy S20 получил стабильную Android 13

Компания Samsung, видимо, нашла золотую жилу — вместо того, чтобы делать акцент на производительность процессора или обещать аудитории невероятную камеру, компания просто выпускает стабильные версии операционной системы последнего поколения. Да, с сегодняшнего дня на смартфонах Samsung Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy Note 20 появилась стабильная версия операционной системы Android 13, которая поставляется вместе с фирменной прошивкой One UI 5.0 — она выглядит красиво, работает достаточно плотно и при этом справляется с поставленными задачами просто на ура. Это очень важный бонус для пользователей, которые обожают современные устройства и хотят получить максимум от гаджета со свежей версией системы, а не с Android 11.

Китайские компании не могут себе позволить Android 13 по множеству причин. Во-первых, у них слишком большая сегментация устройств — у той же Xiaomi сейчас столько смартфонов в доступности, что если она решит каждый оптимизировать под новую операционную систему, то просто всё пойдёт прахом. Да и другие компании ещё с трудом дорабатывают поддержку Android 12 — им просто нет смысла всё бросать и пробовать новую систему. В этом плане южнокорейский гигант обладает определёнными преимуществами, так как у него не так много устройств топового уровня, при этом качество фирменной прошивки уже достаточно высокое, чтобы вы могли без труда пользоваться смартфоном и не бояться проблем с вылетами или зависаниями софта в процессе работы.
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