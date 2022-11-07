Samsung Galaxy S20 получил стабильную Android 13

Китайские компании не могут себе позволить Android 13 по множеству причин. Во-первых, у них слишком большая сегментация устройств — у той же Xiaomi сейчас столько смартфонов в доступности, что если она решит каждый оптимизировать под новую операционную систему, то просто всё пойдёт прахом. Да и другие компании ещё с трудом дорабатывают поддержку Android 12 — им просто нет смысла всё бросать и пробовать новую систему. В этом плане южнокорейский гигант обладает определёнными преимуществами, так как у него не так много устройств топового уровня, при этом качество фирменной прошивки уже достаточно высокое, чтобы вы могли без труда пользоваться смартфоном и не бояться проблем с вылетами или зависаниями софта в процессе работы.