Samsung Galaxy S20 получит Android 11

Некоторое время назад корейский производитель заявил о том, что уже тестирует новую операционную систему на своих устройствах и релиз состоится в обозримом будущем. Называть точную дату, конечно, никто не стал, но все ожидали новость о запуске стабильной версии в 2021 году ближе к весне, тогда как производитель сегодня официально сообщил, что флагманский смартфон Galaxy S20 получит обновление до Android 11 и будет радовать пользователей действительно качественным контентом. Так что если у вас есть данный флагман, то самое время присмотреться к меню обновления программного обеспечения. Вероятно, ваше устройство совсем скоро уже получит полноценное обновление до свежей версии операционной системы. Если нет — просто подождите день или два.