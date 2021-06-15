Samsung Galaxy S21 Carbon оценен в $5520

Отечественная компания Caviar представила смартфоны Samsung Galaxy S21 Carbon, которые изготовлены из титана и автомобильного карбона. Стандартный Samsung Galaxy S21 в базовой версии оценен от 5520 долларов, а за самый дорогой вариант – Samsung Galaxy S21 Ultra с 512 ГБ встроенной памяти – просят 6750 долларов. Характеристики смартфонов ничем не отличаются от оригинальных моделей.

Напомним, что Galaxy S21 характеризуется 6,2-дюймовым AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти, селфи-камерой разрешением 10 Мп, основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также защитой согласно степени IP68.
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