Samsung Galaxy S21 FE 5G засветился на официальном сайте

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE 5G уже получил одобрения от большинства регуляторов, а сегодня появился на немецком сайте производителя в разделе техподдержки. Если верить источнику, это значит скорый выход устройства на европейском рынке.

По предварительным данным, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую платформу Snapdragon 888 Plus или Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.