Samsung Galaxy S21 FE может появиться на выставке CES 2022

Согласно недавнему отчету, Samsung планирует представить телефон на выставке CES 2022, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Samsung Galaxy S21 FE будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Устройство будет оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888 или процессором Samsung Exynos 2100 в зависимости от региона. По слухам, устройство будет доступно с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В телефоне будет ряд камер, в том числе 32-мегапиксельная фронтальная камера, которая предназначена для съемки селфи и видеозвонков. На задней панели телефона будет 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельный телеобъектив.