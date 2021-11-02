Samsung Galaxy S21 FE может появиться на выставке CES 2022

Устройство будет оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888 или процессором Samsung Exynos 2100 в зависимости от региона. По слухам, устройство будет доступно с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В телефоне будет ряд камер, в том числе 32-мегапиксельная фронтальная камера, которая предназначена для съемки селфи и видеозвонков. На задней панели телефона будет 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельный телеобъектив.