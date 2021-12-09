Samsung Galaxy S21 FE обновят до Android 15

Авторитетный ресурс SamMobile заявил о том, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy S21 FE выйдет с предустановленной ОС Android 12. Он станет первой моделью корейского производителя с новой ОС. Более того, новинка будет получать обновления операционной системы вплоть до Android 15 включительно. Любопытно, что текущие флагманы Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra будут обновлены только до Android 14. Официальный релиз Samsung Galaxy S21 FE ожидается в следующем месяце.

Смартфону приписывают 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую платформу Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также несколько ярких расцветок.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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