Samsung Galaxy S21 FE показали на фото и рендере

В сети появилось фото защитного стекла для ожидаемого смартфона Galaxy S21 FE, который придет на смену прошлогоднему бестселлеру Galaxy S20 FE. Ранее аппарат засветился на официальном сайте корейского гиганта, что может значить его скорую презентацию.

По предварительным данным, Galaxy S20 Fan Edition оснастят восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовый плоский экран с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч.