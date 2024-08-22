Samsung Galaxy S21 FE получил важнейшую ИИ-функцию

Компания Samsung некоторое время назад уже реализовала некоторые функции сервиса искусственного интеллекта Galaxy AI в моделях прошлого поколения — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Хорошая новость в том, что эти устройства в том числе получили и поддержку функции Circle to Search, которая предоставляет возможность выделять объекты на экране смартфона для их быстрого поиска на просторах интернета. Правда, смартфон Galaxy S21 FE на тот момент не получил эту функцию, несмотря на то, что использует тот же процессор, что и другие модели семейства Galaxy S21. Но, к счастью, теперь эта ошибка будет официально исправлена исправлена — компания Samsung добавила Circle to Search в прошивку Galaxy S21 FE в рамках августовского обновления безопасности 2024 года.

Обновление уже доступно во Вьетнаме и в ближайшие дни должно появиться в других регионах мира, так что если вы не получили важный апдейт — просто подождите какое-то время. Более того, данное обновление также устраняет более 50 уязвимостей в Android и оболочке Samsung One UI. Это очень хорошая новость, потому что на самом деле обычный текстовый поиск давно устарел — пользователи не хотят сидеть и писать фразы в строку, пытаясь подобрать правильную комбинацию. Гораздо проще навести смартфона на объект, чтобы система автоматически нашлам вам искомый гаджет или одежду в интернете. Это некая революция на рынке высоких технологий, которая явно нуждается в более широком распространении, и Samsung этим активно занимается.