Samsung Galaxy S21 FE получит 25-Вт зарядку

Устройству также прочат восьмиядерный чипсет Snapdragon 888, минимум 6 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч.
Китайское ведомство 3C сообщило о том, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE получит комплектный адаптер питания мощностью 25 Вт. Напомним, что его предшественник Samsung Galaxy S20 FE поддерживал быструю зарядку мощностью всего 15 Вт.