Samsung Galaxy S21 FE получит 25-Вт зарядку

Китайское ведомство 3C сообщило о том, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE получит комплектный адаптер питания мощностью 25 Вт. Напомним, что его предшественник Samsung Galaxy S20 FE поддерживал быструю зарядку мощностью всего 15 Вт.

Устройству также прочат восьмиядерный чипсет Snapdragon 888, минимум 6 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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