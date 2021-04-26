Samsung Galaxy S21 FE получит аккумулятор на 5000 мАч

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит батарею ёмкостью 4500 мАч. Это столько же, сколько у Galaxy S20+, но меньше, чем у Galaxy S21+. Последний оснащается аккумулятором на 4800 мАч.

Смартфону также приписывают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовый плоский экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп.