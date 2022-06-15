Samsung Galaxy S21 FE получит версию без поддержки 5G

Сетевые источники сообщают, что компания Samsung готовит к выходу новую версию смартфона Galaxy S21 FE. Главным отличием грядущей новинки станет восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 720G вместо Snapdragon 888 или Exynos 2100. Данный процессор не только сильно уступает в производительности, но и не имеет поддержки сотовых сетей пятого поколения. Какие еще изменения претерпит данная версия, пока не раскрывается.

Напомним, что оригинальная модель также оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом из поликарбоната с металлической рамкой.