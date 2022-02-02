Samsung Galaxy S21 FE уже продают со скидкой на Amazon

Сетевые источники сообщают о том, что выпущенный совсем недавно смартфон Samsung Galaxy S21 FE уже продают со скидкой. Аппарат доступен со скидкой в 100 долларов в Amazon. Таким образом, версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти теперь стоит 500 долларов, а с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 600 долларов.

Напомним, что новинка также оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 888, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из поликарбоната с металлической рамкой, размерами 155,7:74,5:7,9 мм и массой 177 г.