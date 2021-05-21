Samsung Galaxy S21 FE выйдет на Snapdragon 888

Инсайдеры поделились информацией о том, что Samsung выпустит Galaxy S21 FE в августе текущего года. Более того, данный относительно доступный представитель серии Galaxy S21 будет сопровождаться Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — складными смартфонами нового поколения. И в преддверии запуска этого смартфона в сети появилось много интересной информации о данном устройстве, а в самом свежем сливе информации нам поведали о процессоре, на котором будет работать гаджет. Сообщается, что Samsung Galaxy S21 FE носит кодовый номер модели SM-G990 — теперь это устройство было протестировано Geekbench. И согласно списку характеристик, представленных в бенчмарке, телефон будет работать на новейшем и самом производительном на текущий момент процессоре Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти.

Что касается программного обеспечения, то смартфон пока что будет работать под управлением Android 11 (One UI 3.x) — вероятно, в будущем производитель представит обновление до Android 12, но пока что об этом нет информации. Кроме того, интересно узнать, что Samsung выбирает именно флагманский Snapdragon 888 вместо Snapdragon 870 в своем доступном флагманском смартфоне. Для тех, кто не знает, другие OEM-производители используют последний чип в своих бюджетных флагманских смартфонах, чтобы сократить расходы. Наконец, согласно предыдущим сливам информации, Galaxy S21 FE под кодовым названием R9 будет иметь 6,4-дюймовый дисплей Infinity-O (с отверстием по центру), 32-мегапиксельную селфи-камеру и батарею емкостью 4500 мАч.