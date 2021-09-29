Samsung Galaxy S21 FE все же не увидит свет

После несколько переносов релиза компания Samsung решила отменить выпуск смартфона Galaxy S21 FE. Об этом сообщает профильное издание SamMobile. Оказалось, что корейский гигант уже удалил упоминание смартфона со своих официальных сайтов во множестве стран. Почему выход устройства был отменен? Все дело в дефиците микросхем. Недавно Samsung получила в США сразу два отказа на просьбу получить больше комплектующих, которые были нужны для уже актуальных смартфонов.

Напомним, что Galaxy S21 FE должен был получить 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, поддержку сотовых сетей пятого поколения, корпус с размерами 155,7:74,5:7,9 мм, аккумулятор ёмкостью 4370 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, топовый чипсет Snapdragon 888 Plus или Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.