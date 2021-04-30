Samsung Galaxy S21 FE засветился на официальном сайте

В сети появилось очередное доказательство существования смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который придет на смену популярному Galaxy S20 FE. На этот раз упоминание устройства было замечено на официальном сайте Samsung в Мексике. Судя по всему, корейский производитель уже готовится к выпуску ожидаемой новинки.

По предварительным данным, смартфон получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовый плоский экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.