Samsung Galaxy S21 FE засветился на рекламных рендерах

В сеть утекли рекламные материалы смартфона Samsung Galaxy S21 FE, официальный релиз которого запланирован на 4 января. Изображения подтверждают дизайн, представленный на многочисленных утечках.

«Фанатскому смартфону» прочат 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую платформу Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в о…
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в оВчера Xiaomi объявила, что представит серию Redmi Note 11, 28 октября. Компания не разглашала никаких спе…
Смартфон Poco C31 будет стоить 120 долларов …
Смартфон Poco C31 будет стоить 120 долларов В сети появились подробности о смартфоне Poco C31, официальная презентация которого состоится уже 30 сент…
Новый смартфон от Sharp…
Новый смартфон от SharpSharp представила новый смартфон Aquos zero 6 - это смартфон с экраном 240 Гц. Sharp Aquos zero 6 - это с…
Утечка спецификаций Motorola Edge 30 Ultra…
Утечка спецификаций Motorola Edge 30 UltraСледующий флагман от Motorola будет называться Moto Edge X, пока неизвестно, когда именно он будет предст…
Samsung Galaxy S21 FE может появиться на выставке CES 2022…
Samsung Galaxy S21 FE может появиться на выставке CES 2022Согласно недавнему отчету, Samsung планирует представить телефон на выставке CES 2022, которая пройдет с …
Бюджетный смартфон Huawei Enjoy 20e…
Бюджетный смартфон Huawei Enjoy 20eHuawei готовит к выпуску смартфон начального уровня Enjoy 20e, пришедший на смену Enjoy 10e . Согласно по…
Redmi K50 получит SoC Qualcomm Snapdragon 888…
Redmi K50 получит SoC Qualcomm Snapdragon 888Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K50, выход которого ожидается в первом кварт…
Смарт-часы Red Magic Watch Vitality Edition оценены в 77$…
Смарт-часы Red Magic Watch Vitality Edition оценены в 77$Компания Nubia представила сегодня не только топовый геймерский смартфон Red Magic 6S Pro, но и смарт-час…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor