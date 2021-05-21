Samsung Galaxy S21 FE засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekebench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который еще не был представлен официально. Аппарат засветился с топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888 и 6 ГБ оперативной памяти, что явно намекает на базовую версию. Будет ли Samsung выпускать вариант с фирменным чипсетом Exynos, пока не сообщается.

По предварительным данным, смартфон также получит 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовый плоский экран с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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