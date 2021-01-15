Samsung Galaxy S21 Ultra - первый телефон серии S с поддержкой S Pen

Samsung Galaxy S21 Ultra - особенный телефон, поскольку это первый смартфон серии Galaxy S с поддержкой S Pen.

Samsung Galaxy S21 Ultra имеет дисплей Infinity-O с центрированным отверстием для перфорации и тот же корпус Contour Cut Camera. Смартфон выпускается в цветах Phantom Black, Phanom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy и Phantom Brown. Последние три цвета эксклюзивны для Samsung.com. Galaxy S21 Ultra оснащен изогнутым 6,8-дюймовым дисплеем Quad HD + Dynamic AMOLED 2X, покрытым стеклом Gorilla Glass Victus. Он также имеет адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 1500 нит, это самая высокая яркость среди смартфонов Galaxy.

Смартфон выпускается в вариантах Exynos 2100 и Snapdragon 888. Базовая модель имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и доступна в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ. Есть также вариант телефона с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти.

Galaxy S21 Ultra - первый телефон Galaxy S, поддерживающий S Pen, поэтому владельцы получают функции S Pen в операционной системе. S Pen для Galaxy S21 Ultra отличается от такового в Galaxy Note 20. У него нет батареи, поэтому эти трюки и воздушные жесты недоступны. Внутри смартфона установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт. Galaxy S21 Ultra оснащен встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, имеет рейтинг IP68, NFC и является первым смартфоном, поддерживающим Wi-Fi 6E. Он запускает One UI 3 на базе Android 11 из коробки.

В телефоне четыре задние камеры, которые включают сверхширокий датчик 12MP f / 2.2 Dual Pixel AF с полем обзора 120 градусов, камеру 108MP f / 1,8 0,8 мкм с OIS и PDAF, камеру Dual Pixel 10MP f / 2.4 с OIS. и 3-кратный оптический зум, а также 10-мегапиксельная камера с перископическим зумом Dual Pixel AF с оптической стабилизацией изображения и 10-кратным оптическим зумом. Селфи-камера - это 40-мегапиксельная матрица f / 2.2 с функцией PDAF. Также есть модуль лазерной фокусировки, а телеобъективы обеспечивают 100-кратный космический зум. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду всеми пятью камерами.

Samsung Galaxy S21 Ultra имеет стартовую цену в 1199 долларов.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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