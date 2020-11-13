Samsung Galaxy S21 Ultra может получить поддержку S Pen

В сети появилась информация о том, что грядущий Galaxy S21 Ultra будет оснащен стилусом S Pen. Ранее были сообщения о том, что S Pen появится в грядущей S21 Ultra и что серия Galaxy Note в конечном итоге будет заменена линейкой Z Fold, как только складные экраны следующего поколения станут достаточно прочными, чтобы работать со стилусами Samsung.

Ожидается, что S21 Ultra оснастят дисплеем LTPO AMOLED, способный обеспечивать разрешение 1440p при 120 Гц. Также S21 ultra будет оснащен новым 108 МП сенсором HM3 от Samsung, который будет на 12% более светочувствительным.