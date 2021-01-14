Samsung Galaxy S21 Ultra оценен в 110 тысяч рублей

Компания Samsung официально представила топовый смартфон Galaxy S21 Ultra, который построен на базе флагманской платформы Exynos 2100. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, батареей ёмкостью 5000 мАч, фронтальной камерой разрешением 40 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, титановой, синей и бронзовой расцветками, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой согласно степени IP68 и поддержкой беспроводной зарядки. Старт российских продаж намечен на 5 февраля по цене в 110 тысяч рублей за версию 12/128 ГБ.