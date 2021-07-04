Samsung Galaxy S21 Ultra получил новую расцветку

Компания Samsung выпустила новую, темно-синюю, расцветку для топового смартфона Galaxy S21 Ultra. Сообщается, что на американском рынке данный вариант станет эксклюзивом для сети Best Buy. Выйдет ли новая версия в других странах, пока неизвестно.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Exynos 2100, 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, батареей ёмкостью 5000 мАч, фронтальной камерой разрешением 40 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой согласно степени IP68 и поддержкой беспроводной зарядки.