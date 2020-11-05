Samsung Galaxy S21 Ultra получил сертификат NFC

Samsung Galaxy S21 Ultra был замечен на сайте сертификации NFC перед своим запуском в январе.

Смартфон компании Samsung с номером модели SM-G998U, который по факту является Galaxy S21 Ultra, был замечен на сайте NFC и по существу подтверждает, что новинка будет поставляться с поддержкой NFC. К сожалению, сертификация не раскрывает никаких других характеристик Galaxy S21 Ultra, кроме чипа Exynos 1080.

Чипсет Exynos 1080 был обнаружен на сайте сертификации Bluetooth SIG, 5-нм процессор должен быть представлен 12 ноября, который заменит Exynos 980. Также по слухам ожидается, что чипсет Exynos 1080 будет работать в телефонах среднего класса, а не в серии Galaxy S21.