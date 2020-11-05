Samsung Galaxy S21 Ultra получил сертификат NFC

Samsung Galaxy S21 Ultra был замечен на сайте сертификации NFC перед своим запуском в январе.

Смартфон компании Samsung с номером модели SM-G998U, который по факту является Galaxy S21 Ultra, был замечен на сайте NFC и по существу подтверждает, что новинка будет поставляться с поддержкой NFC. К сожалению, сертификация не раскрывает никаких других характеристик Galaxy S21 Ultra, кроме чипа Exynos 1080.

Чипсет Exynos 1080 был обнаружен на сайте сертификации Bluetooth SIG, 5-нм процессор должен быть представлен 12 ноября, который заменит Exynos 980. Также по слухам ожидается, что чипсет Exynos 1080 будет работать в телефонах среднего класса, а не в серии Galaxy S21.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Huawei Mate 30 Pro E представят вместе с Mate 40

В августе этого года китайский регулятор TENAA сертифицировал смартфон Huawei c кодовым названием LIO-AN0...
Apple похвасталась возможностями камеры в iPhone 12 Pro

Компания Apple опубликовала видео под названием Experiments V: Dark Universe, которое демонстрирует возмо...
Недорогой Realme Q2i получил поддержку 5G и АКБ на 5000 мАч

Бренд Realme представил смартфон Q2i, который при стоимости в 150 долларов может похвастаться поддержкой ...
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
ASUS представила ExpertBook в Индии...
ASUS представила ExpertBook в ИндииСтоит отметить, что в последнее время все крупные производители электроники активно выпускают свои новинк...
Razer выпустила механическую клавиатуру ...
Razer выпустила механическую клавиатуру Razer выпустила новую игровую клавиатуру, получившую название BlackWidow V3 Mechanical Keyboard. Клавиату...
Запрет TikTok и WeChat в США нарушает пр...
Запрет TikTok и WeChat в США нарушает прС тех пор, как администрация Трампа объявила о запрете поддерживаемых ByteDance приложений TikTok и Tence...
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER ...
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER Иметь машинку для стрижки волос дома удобно – можно стричься в любой момент, экономя при этом время и ден...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фот...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фотВчера компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а теперь поделилась живым фото сам...
Представлен компактный кулер Gelid Slim ...
Представлен компактный кулер Gelid Slim Компания Gelid представила очень компактный процессорный кулер Slim Silence AM4, который предназначен для...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Умные часы Huawei Watch Fit получат боль...
Умные часы Huawei Watch Fit получат больКомпания Huawei в последнее время продвигает свои носимые устройства, которые могут похвастаться впечатля...
Seagate представила открытое ПО для объе...
Seagate представила открытое ПО для объеSeagate Technology представила революционное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназн...
Представлен 4K-монитор LG 32UN550-W с HD...
Представлен 4K-монитор LG 32UN550-W с HDКомпания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 32UN550-W, которая получила 31,5-дюймовую ...
Poco X3 содержит только самое необходимо...
Poco X3 содержит только самое необходимоXiaomi Poco представляет свое фирменное устройство среднего класса Poco X3. ...
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112...
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Самое время поговорить о соковыжималках, которые позволяют потенциальному покупателю получать довольно ка...
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor