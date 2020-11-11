Samsung Galaxy S21 Ultra получит 44-Вт зарядку

Авторитетный инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который будет представлен в январе следующего года вместе с Galaxy S21 и S21 Plus. Итак, дисплей устройства получит частоту обновления 120 Гц при полном разрешении WQHD+. Смартфону также прочат одинаковые рамки со всех сторон экрана, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, датчик изображения Samsung ISOCELL HM3 с технологией ISOCELL 2.0, обеспечивающей лучшую светочувствительность, и размером пикселя 0,8 мкм. А вот времяпролётной камеры в Galaxy S21 Ultra не будет. Её заменит лазерный автофокус, который успешно используется в Galaxy Note 20 Ultra.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
Обзоры:
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
Смартфон HTC Desire 20 Plus оценен в $300

Компания HTC пополнила ассортимент среднеуровневых смартфонов моделью Desire 20 Plus, которая оценена в 3...
Смартфоны Huawei Mate 40 показали на рендерах

Китайский производитель Benks недавно раскрыл дизайн смартфонов iPhone 12, а теперь показал, как будут вы...
Представлен смартфон OnePlus Nord N10

Как и ожидалось, сегодня компания OnePlus представила недорогой смартфон OnePlus Nord N10, который выйдет...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Genesis представила игровую мембранную к...
Genesis представила игровую мембранную кGenesis представила игровую клавиатуру Rhod 500 RGB. Клавиатура использует мембранный механизм и обеспечи...
Google Pixel 5 5G получит 6-дюймовый дис...
Google Pixel 5 5G получит 6-дюймовый дисПрофильное издание Android Central поделилось подробностями о смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G, выход ...
PS5 будут доставлять самолетами...
PS5 будут доставлять самолетамиИнсайдер, который ранее сливал достаточно много достоверной информации об игровой приставке PS5, официаль...
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБ...
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБКакое-то время назад компания NVIDIA, по слухам из СМИ, готовила к релизу новые видеокарты с большим объе...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5S пред...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5S предКомпания ZTE объявила о международном запуске игрового смартфона Nubia Red Magic 5S, который вышел в Кита...
Samsung Galaxy S20 FE появился в продаже...
Samsung Galaxy S20 FE появился в продажеКомпания Samsung дала старт международным продажам доступного флагмана Galaxy S20 Fan Edition, который бы...
Игровой компьютер Maingear Turbo оснащен...
Игровой компьютер Maingear Turbo оснащенMaingear Turbo это воплощение компактного роскошного компьютера. Система выглядит потрясающе и обеспечива...
Автономность iPhone SE сравнили с OnePlu...
Автономность iPhone SE сравнили с OnePluСмартфон OnePlus Nord и новый iPhone SE второго поколения недавно сравнили на предмет производительности ...
Представлен эффектный кулер SilentiumPC ...
Представлен эффектный кулер SilentiumPC Компания SilentiumPC пополнила ассортимент кулеров башенного типа моделью Fera 3 EVO ARGB, предназначенно...
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Ed...
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black EdРынок экшн-камер в последнее время замедлил свой рост, так что кучи релизов, как ранее, мы уже не заметим...
Apple выпустила iOS 14.2 Beta 4 ...
Apple выпустила iOS 14.2 Beta 4 Apple выпустила iOS 14.2 beta 4 для iPhone или iPad. Обновление могут скачать пользователи, у которых уже...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 ProФлагман компании Blackview представят 17 ноября. Производитель уделил особое внимание прочному экрану и в...
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor