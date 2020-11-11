Samsung Galaxy S21 Ultra получит 44-Вт зарядку

Авторитетный инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который будет представлен в январе следующего года вместе с Galaxy S21 и S21 Plus. Итак, дисплей устройства получит частоту обновления 120 Гц при полном разрешении WQHD+. Смартфону также прочат одинаковые рамки со всех сторон экрана, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, датчик изображения Samsung ISOCELL HM3 с технологией ISOCELL 2.0, обеспечивающей лучшую светочувствительность, и размером пикселя 0,8 мкм. А вот времяпролётной камеры в Galaxy S21 Ultra не будет. Её заменит лазерный автофокус, который успешно используется в Galaxy Note 20 Ultra.