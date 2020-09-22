Samsung Galaxy S21 Ultra получит АКБ на 5000 мАч

Недавно в базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфонах Samsung с индексами SM-G998, SM-G991 и SM-G996. Речь идет о моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Сегодня регулятор TUV Rheinland сертифицировал аккумулятор старшей модели, ёмкость которой составит 5000 мАч. Galaxy S21 оснастят аккумулятором на 3880 мАч, а Galaxy S21+ – 4660 мАч. Пока еще актуальные Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S21 Ultra имеют батареи на 4000 мАч, 4500 мАч и 5000 мАч. Также флагманам прочат 5-нм платформы Exynos 1000 и Qualcomm Snapdragon 875 и предустановленную операционную систему Android 11 с новой оболочкой One UI.