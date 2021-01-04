Samsung Galaxy S21 Ultra получит чехол с отсеком для стилуса

В сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, официальная презентация которого состоится уже 14 января. Наибольший интерес на рендерах представляет чехол с отсеком для стилуса S-Pen. Как известно, данный аксессуар не войдет в комплект поставки и отдельного отсека для его хранения в смартфоне не будет. Что до чехла, то он будет продаваться в составе комплекта со смартфоном. При этом, расположение стилуса в чехле будет таким, что он сможет заряжаться от смартфона.

Смартфону также прочат 6,8-дюймовый плоский дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7, камерой с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного, фронтальной камерой на 40 Мп с автофокусом, процессор Exynos 2100, 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти (слота microSD не будет, поддержку Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.x, NFC и 5G, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, стереодинамики, батарею на 5000 мАч и быструю зарядку на 45 Вт.