Samsung Galaxy S21 Ultra получит продвинутую перископную камеру

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит лучший на рынке перископный модуль на основе датчика изображения разрешением 10 Мп с пикселями размером 1,22 мкм. Всему модулю приписывают высокую светосилу, быструю автофокусировку и поддержку Dual Pixel. Ключевой же особенностью станет конструкция, благодаря которой свет будет преломляться только два раза, в то время как в других перископных модулях это происходит хотя бы пять раз. Напомним, что официальный дебют флагманов Galaxy S21 ожидается уже в начале января 2021 года.