Samsung Galaxy S21 Ultra получит продвинутую перископную камеру

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит лучший на рынке перископный модуль на основе датчика изображения разрешением 10 Мп с пикселями размером 1,22 мкм. Всему модулю приписывают высокую светосилу, быструю автофокусировку и поддержку Dual Pixel. Ключевой же особенностью станет конструкция, благодаря которой свет будет преломляться только два раза, в то время как в других перископных модулях это происходит хотя бы пять раз. Напомним, что официальный дебют флагманов Galaxy S21 ожидается уже в начале января 2021 года.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Nokia 9.3 PureView должен выйти в 2021 году

HMD Global наводнила рынок доступными телефонами на операционной системе Android, но ее ассортимент на фл...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition раскупили за минуту

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона OnePlus 8T, выполненного в стиле одноименной игры. Как сообщаю...
Honor V40 Pro получит двойную фронтальную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor V40, выход которых ожидается уже в середине...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Лучшие тостеры. Philips HD2581Лучшие тостеры. Philips HD2581
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD Ry...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD RyНа сайте Acer обнаружились сведения о ноутбуке Acer Aspire 5, который построен на гибридном процессоре AM...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор ...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор Компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 30E Pro, который работает под управлением ОС Android 10...
MSI анонсировала материнские платы MEG B...
MSI анонсировала материнские платы MEG BMSI анонсировала материнские платы MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X. Платы представлены в строгом черном...
iPhone 12 Pro Max получил батарею малой ...
iPhone 12 Pro Max получил батарею малой Некоторое время назад, еще на момент официального анонса смартфона iPhone 12 Pro Max, в сети появилась ин...
Представлен игровой ноутбук Lenovo Legio...
Представлен игровой ноутбук Lenovo LegioКомпания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Slim 7, которая появится в продаже...
Xiaomi представила интерактивный холодил...
Xiaomi представила интерактивный холодилПредставлен интерактивный холодильник Xiaomi Viomi 21Face 5IoT с поддержкой Wi-Fi 6. Умный холодильник им...
Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил карт...
Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил картКомпания Acer пополнила ассортимент производительных ноутбуков обновленными моделями ConceptD 7 и Concept...
Появилось изображение дизайна видеокарт ...
Появилось изображение дизайна видеокарт В сети появились первые изображения касаемо дизайна новой серии видеокарт AMD Radeon RX 6000. ...
Клавиатура Logitech K845 с механической ...
Клавиатура Logitech K845 с механической Logitech анонсировала новую механическую клавиатуру, которая, по ее словам, предназначена для работы. ...
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойн...
Обзор Spider-Man: Miles Morales. ДостойнИзучая доступную информацию по игре Spider-Man: Miles Morales, можно было составить четкое мнение о том, ...
Samsung Galaxy S21+ засветился на рендер...
Samsung Galaxy S21+ засветился на рендерПрофильное издание Sammobile поделилось рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+, выход котор...
BittWare представила карту IA-840F с под...
BittWare представила карту IA-840F с подКомпания BittWare представила карту IA-840F с поддержкой программной среды oneAPI. Также устройство подде...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor