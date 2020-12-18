Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал на Slashleaks качественные изображения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 и Samsung Galaxy S21+, релиз которых ожидается 14 января. Благодаря предыдущим утечкам мы уже привыкли к прямоугольному блоку тыльной камеры, а вот сбоку видим устройства впервые. Надо сказать, в этот раз Samsung смогла удивить. Напомним, что обеим моделям прочат топовые платформы Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от региона, тройную основную камеру, а также плоский дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.