Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказался на Geekbench

Samsung Galaxy S21 удалось набрать 3319 баллов в многоядерном тесте. Но результат довольно низкий по сравнению с тем же смартфоном на собственном чипсете Samsung Exynos 2100 , которому удалось набрать почти 4000 баллов на Geekbench.
Samsung запускает два варианта флагманского смартфона серии Galaxy S на основе используемого чипсета Qualcomm. На чипсете Qualcomm смартфоны будут доступны в Соединенных Штатах, Южной Корее и Китае в то время как остальная часть мира получит на чипсете Exynos.
Интересно видеть, что Samsung Exynos 2100 превосходит чипсет Qualcomm Snapdragon 875. Оба они имеют одинаковую архитектуру ЦП с X1 Core, которая в Exynos 2100 достигнет 2,91 ГГц, а в SD875 - 2,84 ГГц. Отчеты показывают, что три ядра Cortex-A78 будут работать с тактовой частотой 2,81 ГГц на чипсете Samsung, в то время как они будут работать с частотой 2,42 ГГц на процессоре Qualcomm. Кроме того, четыре ядра Cortex-A55 в SD875 будут иметь тактовую частоту 1,8 ГГц, в то время как Exynos 2100 будет работать на частоте около 2,21 ГГц. Таким образом, чипсет Samsung показал лучшие результаты в многоядерных тестах.