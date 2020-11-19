Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказался на Geekbench

Южнокорейский гигант Samsung готовится к запуску своих флагманских смартфонов серии S следующего поколения, линейки Galaxy S21, в январе 2020 года. Когда до официального выхода смартфона осталось несколько дней, Samsung Galaxy S21 на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 875 появился на платформе для тестирования Geekbench.

Samsung Galaxy S21 удалось набрать 3319 баллов в многоядерном тесте. Но результат довольно низкий по сравнению с тем же смартфоном на собственном чипсете Samsung Exynos 2100 , которому удалось набрать почти 4000 баллов на Geekbench.

Samsung запускает два варианта флагманского смартфона серии Galaxy S на основе используемого чипсета Qualcomm. На чипсете Qualcomm смартфоны будут доступны в Соединенных Штатах, Южной Корее и Китае в то время как остальная часть мира получит на чипсете Exynos.

Интересно видеть, что Samsung Exynos 2100 превосходит чипсет Qualcomm Snapdragon 875. Оба они имеют одинаковую архитектуру ЦП с X1 Core, которая в Exynos 2100 достигнет 2,91 ГГц, а в SD875 - 2,84 ГГц. Отчеты показывают, что три ядра Cortex-A78 будут работать с тактовой частотой 2,81 ГГц на чипсете Samsung, в то время как они будут работать с частотой 2,42 ГГц на процессоре Qualcomm. Кроме того, четыре ядра Cortex-A55 в SD875 будут иметь тактовую частоту 1,8 ГГц, в то время как Exynos 2100 будет работать на частоте около 2,21 ГГц. Таким образом, чипсет Samsung показал лучшие результаты в многоядерных тестах.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
Обзоры:
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Смартфон Nokia 8 V 5G UW готов к выходу

Компания HMD Global объявила о том, что 9 ноября она официально представит смартфон Nokia 8 V 5G UW. Если...
Cмартфон Nokia 5.3 скоро получит Android 11

Недавно компания HMD Global объявила о том, что смартфоны Nokia 5.3, Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1 и Nokia 2.2 ...
Moto G9 Power получил отличную батарею

Когда-то давно компания Motorola обладала целым рядом различных преимуществ по сравнению с конкурентами и...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Samsung, LG и SK Hynix против Huawei...
Samsung, LG и SK Hynix против HuaweiКакое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, т...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен бол...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен болNarzo - это еще одна новая линейка смартфонов от компании Realme, обеспечивающая высочайшую мощность и со...
Samsung получила заказ на чип Snapdragon...
Samsung получила заказ на чип SnapdragonКомпания Samsung все еще есть проблемы с массовым производством 5-нм чипов, а затем появилась информация ...
Nokia 6300 4G получит аккумулятор на 150...
Nokia 6300 4G получит аккумулятор на 150Профильное издание NokiaPowerUser раскрыло подробности о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, которые...
Представлена компактная камера Insta360 ...
Представлена компактная камера Insta360 Компания Insta360 пополнила ассортимент компактных камер моделью ONE X2, которая может похвастаться водон...
В сети опубликовали фотографии предполаг...
В сети опубликовали фотографии предполагВ сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Компания MSI представила блоки питания с...
Компания MSI представила блоки питания сMSI представила блоки питания серии MPG GF. В серию входят три модели мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. ...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные нау...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные науНе так давно были представлены наушники Logitech Zone Wired с функцией шумоподавления. Ориентированы они ...
HP представила новые ПК в Индии...
HP представила новые ПК в ИндииВ последнее время крупные производители электроники стали весьма активно работать в направлении Индии, та...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II пока...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II покаВ сети появилось множество фотографий и рендеров смартфона Sony Xperia 5 II, презентация которого ожидает...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mm...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mmВ сети появилась подборка фотографий, сделанных на объектив Fujifilm XF 50mm F/1.0 R WR. Данная линза для...
Ищем аксессуары для Amazfit GTR...
Ищем аксессуары для Amazfit GTRВ последнее время популярность умных часов заметно выросла — пользователи уже не видят смысла в обычных ч...
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor