Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказался на Geekbench

Южнокорейский гигант Samsung готовится к запуску своих флагманских смартфонов серии S следующего поколения, линейки Galaxy S21, в январе 2020 года. Когда до официального выхода смартфона осталось несколько дней, Samsung Galaxy S21 на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 875 появился на платформе для тестирования Geekbench.

Samsung Galaxy S21 удалось набрать 3319 баллов в многоядерном тесте. Но результат довольно низкий по сравнению с тем же смартфоном на собственном чипсете Samsung Exynos 2100 , которому удалось набрать почти 4000 баллов на Geekbench.

Samsung запускает два варианта флагманского смартфона серии Galaxy S на основе используемого чипсета Qualcomm. На чипсете Qualcomm смартфоны будут доступны в Соединенных Штатах, Южной Корее и Китае в то время как остальная часть мира получит на чипсете Exynos.

Интересно видеть, что Samsung Exynos 2100 превосходит чипсет Qualcomm Snapdragon 875. Оба они имеют одинаковую архитектуру ЦП с X1 Core, которая в Exynos 2100 достигнет 2,91 ГГц, а в SD875 - 2,84 ГГц. Отчеты показывают, что три ядра Cortex-A78 будут работать с тактовой частотой 2,81 ГГц на чипсете Samsung, в то время как они будут работать с частотой 2,42 ГГц на процессоре Qualcomm. Кроме того, четыре ядра Cortex-A55 в SD875 будут иметь тактовую частоту 1,8 ГГц, в то время как Exynos 2100 будет работать на частоте около 2,21 ГГц. Таким образом, чипсет Samsung показал лучшие результаты в многоядерных тестах.