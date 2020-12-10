Samsung Galaxy S21 на первых фото

Похоже, что запуск следующего флагманского смартфона от Samsung не за горами. Galaxy S21 появился в реестре FCC, чтобы получить необходимые сертификаты перед запуском. Стоит отметить, что, к сожалению, сертификаты тестирования не содержат подробных сведений о смартфоне. Тем не менее, FCC показывает, что они тестировали функцию беспроводной зарядки устройства, которая использует индуктивную зарядку для передачи энергии на другой смартфон или умные часы. Также в сети появились первые живые фотографии смартфона, которые выглядят довольно странно, но сходятся с тизером, который недавно появился в сети. То есть, устройство действительно очень интересное и вскоре его точно официально представят всем желающим, но когда точно — никто не знает.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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