Samsung Galaxy S21 на первых фото

Похоже, что запуск следующего флагманского смартфона от Samsung не за горами. Galaxy S21 появился в реестре FCC, чтобы получить необходимые сертификаты перед запуском. Стоит отметить, что, к сожалению, сертификаты тестирования не содержат подробных сведений о смартфоне. Тем не менее, FCC показывает, что они тестировали функцию беспроводной зарядки устройства, которая использует индуктивную зарядку для передачи энергии на другой смартфон или умные часы. Также в сети появились первые живые фотографии смартфона, которые выглядят довольно странно, но сходятся с тизером, который недавно появился в сети. То есть, устройство действительно очень интересное и вскоре его точно официально представят всем желающим, но когда точно — никто не знает.