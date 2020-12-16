Samsung Galaxy S21 показали на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал первое официальное изображение флагманского смартфона Samsung Galaxy S21, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Судя по рендеру, аппарат получит плоский дисплей с врезанной одинарной фронтальной камерой. Ранее слухи прочили смартфону топовые платформы Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а также 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.