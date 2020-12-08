Samsung Galaxy S21 показали на тизере

Хорошие новости: Samsung Galaxy S21 не будет похож на кошмар, как ожидалось ранее исходя из слитых в сеть якобы достоверных фотографий. Сегодня утром появилась пара довольно официально выглядящих тизеров для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. На видео можно увидеть, что устройство достаточно стильно выглядит, система камер на тыльной панели вовсе не ужасная, даже наоборот. И если рендеры в формате картинок еще легко подделать, то подделать такой ролик предельно тяжело — на это нужно слишком много ресурсов, которые банально не окупятся. Так что можно смело говорить о том, что смартфоны нового поколения будут анонсированы совсем скоро, а их дизайн будет таким же, как и ранее, с небольшими изменениями и доработками.