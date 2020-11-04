Samsung Galaxy S21 получит беспроводные наушники

Как вы все знаете, компания Apple активно сокращает комплект поставки, чтобы сделать устройство более продвинутым, более легким, доступным и не выделять лишних веществ в окружающую среду при сборке смартфона. Например, даже зарядку из коробки с яблочным флагманом убрали. У Samsung Galaxy S21 другая стратегия — производитель решил сделать упор на комплектации и предоставит прямо из коробки беспроводные наушники высокого качества. Они будут идти вместе с гаджетом, так что тратить лишние деньги не нужно будет, что станет весомым преимуществом гаджета по сравнению с конкурентами. Осталось только дождаться, когда продукт поступит в продажу официально, а после этого уже говорить о стоимости смартфона и шансах на конкуренцию.