Samsung Galaxy S21 получит камеру под дисплеем

Какое-то время назад инженеры компании Samsung уже показывали камеру, которая спрятана за дисплеем. Это отличная возможность отказаться от вырезов в дисплее и показать пользователям нечто действительно новое. Теперь инсайдеры уверяют, что у нового Samsung Galaxy S21 будет фронтальная камера, спрятанная под дисплеем, и что данную камеру уже разработали. Конечно, мы сомневаемся, что такого рода камера будет снимать на том же уровне, что и обычное решение, но это хоть какой-то сдвиг в будущее к новым технологиям и решениям. Пока что компании просто стоят на месте, делая одно и то же с каждым годом. И Samsung Galaxy S21, вероятно, разорвет этот замкнутый круг, предоставляя пользователям шикарную возможность попробовать нечто новое.