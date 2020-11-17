Samsung Galaxy S21 получит новый процессор

Как только вы подумали, что чипы Exynos от Samsung наконец-то взяли передышку, новая информация от инсайдеров вновь возвращает нас к этому разговору. Речь, конечно же, о Galaxy S21, который еще официально не анонсировали даже. По данным поставщиков секретной информации, новый флагман получит новый процессор от компании Samsung, благодаря чему устройство будет действительно производительным. Другое дело, что пока что речь идет только о слухах и о якобы слитых данных из бенчмарков, которые указывают нам на то, что процессор и правда тестируют. Но никаких точных данных о продукте пока что нет и говорить об этом рано. Нам остается лишь надеяться, что производитель сделает ставку на своих процессорах и они будут очень мощными.