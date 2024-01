Samsung Galaxy S21 скоро получит апдейт с функциями ИИ

Компания Samsung объявила, когда её старые флагманские смартфоны получат обновление до фирменной прошивки One UI 6.1 с продвинутыми функциями ИИ. Итак, апдейт станет доступен для смартфонов Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra во втором квартале этого года. Смартфоны линейки Galaxy S23 смогут обновиться до One UI 6.1 ближе к середине следующего месяца.

Напомним, что выпущенный три года назад Galaxy S21 оснащается 6,2-дюймовым AMOLED 2X-дисплеем с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), батареей на 4000 мАч, а также защитой согласно степени IP68.