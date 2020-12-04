Samsung Galaxy S21 точно получит фирменный стилус

На просторах интернета, особенно на профильных ресурсах, активно обсуждают возможную гибель линейки смартфонов Galaxy Note в следующем году, и большинство этих обсуждений вращается вокруг одного момента. Samsung, несомненно, готовит серию Galaxy Z Fold, чтобы в конечном итоге занять место на рынке складных смартфонов, но, возможно, более важным является то, что Galaxy S21, как сообщается инсайдерами, получит фирменный стилус S Pen на базе Wacom. Учитывая, что это, пожалуй, главная фишка линейки крупных смартфонов Note, появляется вопрос — зачем компании выпускать две линейки смартфонов, которые очень схожи друг с другом и не обладают какими-то серьезными отличиями? Вероятно, вскоре на этот вопрос корейская компания даст точный ответ.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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