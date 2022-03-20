Samsung Galaxy S22 FE приписывают SoC Dimensity 9000

Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S22 FE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что «фанатский» аппарат первым из смартфонов Samsung получит однокристальную систему от MediaTek. Причем речь идет о флагманском чипсете Dimensity 9000, который даже производительнее Snapdragon 8 Gen 1. То есть, относительно доступный Galaxy S22 FE может оказаться мощнее топового Galaxy S22 Ultra. Также источники сообщают о батарее ёмкостью 4500 мАч и ориентировочной цене в 630 долларов. Напомним, что актуальный Samsung Galaxy S22 FE оснащается двумя версиями с процессорами Qualcomm Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100.