Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra сравнили на фото

Авторитетный информатор Ice Universe поделился сравнительными фотографиями флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, которые были представлены вчера вечером. Новинки появятся в российской продаже 11 марта по рекомендованной цене от 80, 96 и 115 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что базовая модель Galaxy S22 характеризуется 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, поддержкой Wi-Fi 6, фирменной платформой Exynos 2200, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OneUI 4.1 и обновлениями вплоть до Android 16, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

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