Samsung Galaxy S22 Ultra будет стоить 1500 евро

В сети появились цены на все варианты флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 912 евро, а с 8/256 ГБ – 965 евро. Galaxy S22 Plus на 8/128 ГБ – 1120 евро, а с 8/256 ГБ – 1170 евро. Наконец, Galaxy S22 Ultra с 12/256 ГБ будет стоить 1430 евро, а с 16/512 ГБ – 1545 евро. Источник обращает внимание на 20% таможенную пошлину на электронику в ЕС, а потому американские цены окажутся значительно ниже. Предполагается, что Samsung Galaxy S22 будет стоить в США от 800 долларов, которые просили и за модель предыдущего поколения.