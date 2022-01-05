Samsung Galaxy S22 Ultra будет стоить 1500 евро

В сети появились цены на все варианты флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 912 евро, а с 8/256 ГБ – 965 евро. Galaxy S22 Plus на 8/128 ГБ – 1120 евро, а с 8/256 ГБ – 1170 евро. Наконец, Galaxy S22 Ultra с 12/256 ГБ будет стоить 1430 евро, а с 16/512 ГБ – 1545 евро. Источник обращает внимание на 20% таможенную пошлину на электронику в ЕС, а потому американские цены окажутся значительно ниже. Предполагается, что Samsung Galaxy S22 будет стоить в США от 800 долларов, которые просили и за модель предыдущего поколения.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
Опубликован тизер смартфона Vivo S12…
Опубликован тизер смартфона Vivo S12В сети появился тизер смартфона Vivo S12, официальный релиз которого состоится уже 22 декабря. По предвар…
Пит Лау рассказывает о трудностях с доставкой ColorOS 12 на …
Пит Лау рассказывает о трудностях с доставкой ColorOS 12 на Ранее в этом году OnePlus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае с запуском серии OnePlus 9. Бре…
Российские Samsung Galaxy A72 обновили до Android 12…
Российские Samsung Galaxy A72 обновили до Android 12Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 4.0 на основе Android…
Huawei выпустит новый складной Mate X в феврале…
Huawei выпустит новый складной Mate X в февралеHuawei уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов, в том числе Mate X, Mate Xs и Mate X2, а теп…
Xiaomi 12 Ultra засветился на схематичном рендере…
Xiaomi 12 Ultra засветился на схематичном рендереВ сети появилось патентное изображение, на котором, как утверждает источник, предстал смартфон Xiaomi 12 …
One UI 4 уже доступно на флагманских смартфонах Samsung…
One UI 4 уже доступно на флагманских смартфонах SamsungПосле успешного бета-запуска в сентябре, Samsung официально выпустила свое программное обеспечение One UI…
Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13…
Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально …
Модели Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro + выйдут в начале следующ…
Модели Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro + выйдут в начале следующСообщается, что линейка Vivo X80 находится в разработке. В свежем отчете говорится, что преемник серии Vi…
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor