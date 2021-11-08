Samsung Galaxy S22 Ultra это и есть новый Note

Информационное издание Front Page Tech получило фотографии того, что, по утверждению журналистов, является первыми живыми фотографиями (очевидно, готового) S22 Ultra, и фактически это новый Galaxy Note. У смартфона есть S-Pen, слот для стилуса и даже менее округлый дизайн, напоминающий прошлые Notes. Однако, в отличие от предыдущих 3D-рендеров, здесь нет P-образного выступа камеры. Сообщается, что Samsung потребовался более толстый дизайн для размещения S-Pen, позволяющий использовать линзы, которые намного плотнее прилегают к корпусу. Предполагается, что S22 Ultra будет по-прежнему вращаться вокруг основного датчика на 108 Мп, к которому присоединятся сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп с зумом 3X и телеобъектив на 10 Мп с зумом 10X.

Если утечка верна, она помогает объяснить решение Samsung пропустить обновление Galaxy Note в 2021 году. Компания не столько «убила» Note, сколько переместила его в линейку Galaxy S. Кроме того, видимо, компания может зарезервировать выпуск своих летних релизов для складных устройств, таких как Z Fold 3. И для тех пользователей, которые очень разочаровались решением Samsung не выпускать в этом году новинку в линейке Note, у нас просто отличные новости — теперь вам не нужно будет выбирать между флагманской линейкой и Note, так как S22 Ultra является симбиозом флагмана и корпоративного смартфона южнокорейского производителя. Ждем февраля и посмотрим, насколько это решение оказалось удобным.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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