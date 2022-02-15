Samsung Galaxy S22 Ultra испытали на прочность

В сети появилось первое видео, в котором новенький флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra проходит испытание на прочность. Как и базовый Galaxy S22, новинка отлично показала себя во всех испытаниях, получив 9.5 баллов из 10 по местной шкале ремонтопригодности. Аппарат не только выдержал погружение в воду и тест на царапины (дрогнул только на восьмом и девятом уровне по шкале твердости Мооса), но и переезд автомобилем.

Напомним, что оцененный в 115 тысяч рублей Galaxy S22 Ultra характеризуется комплектным стилусом, 6,8-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением QHD+, яркостью до 1750 кд/м2 и частотой обновления от 1 до 120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), фронтальной камерой на 40 Мп, фирменным процессором Exynos 2200 (для Европы), 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли (степень IP68).
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