Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 протестировали в бенчмарке

В базе данных сразу нескольких бенчмарков появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra на базе только что представленной фирменной платформы Exynos 2200. Итак, в AnTuTu аппарат набрал 977 613 баллов, в то время как флагманы на Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000 показывают результат в 1 030 000 баллов. В Geekbench 5 смартфон выбил 1108 баллов в однопоточном испытании и 3516 баллов в многопоточном. Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 набирают 1200 и 1800 баллов соответственно, а на Dimensity 9000 – 1287 и 4474 баллов соответственно.

По предварительным данным, Galaxy S22 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей, основную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 10 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), 10 Мп (перископный с 10-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширокоугольный), топовые платформы Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, а также 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.