Samsung Galaxy S22 Ultra обойдется в 1250 евро

В сети появились подробные характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный дебют которого запланирован на 9 февраля. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Edge с разрешением 3080:1440 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и яркостью до 1750 кд/кв.м, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, размеры 163,3:77,9:8,9 мм, массу 227 г, платформы Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик с сенсором на 1/2,55 дюйма и углом обзора 120°), 10 Мп (оптика с фокусным 69 мм и OIS) и 10 Мп (230-мм объектив), а также селфи-камеру на 40 Мп. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 1250 евро, 12/256 ГБ – 1350 евро, а 12/512 ГБ памяти – 1450 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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